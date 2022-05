ＰＩＭＣＯやブラックロック、スリランカと債務交渉近く開始－関係者

デフォルト(債務不履行)に陥ったスリランカを巡り債権団のメンバーは約20社に拡大していると、事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。同国は近く諮問チームの準備を開始する見通し。

関係者によると、債権団は パシフィック・インベストメント・マネジメント(PIMCO)、 ティー・ロウ・プライス・グループ、 ブラックロックなど主要な債権者で構成され、債務再編交渉が近く開始する見込み。公式発表前だとして匿名を条件に語った関係者によれば、 アライアンス・バーンスタイン、 ウェリントン・マネジメント・グループ、 ファロ・マネジメントもメンバーだという。

ブルームバーグ集計のデータによると、ブラックロックとPIMCOは報告ベースでスリランカのソブリン債の2大保有者。

関係者によれば、 ロスチャイルドが債権団の財務アドバイザーを務める。

ロスチャイルドとPIMCOの広報担当者はコメントを控えた。他の企業の担当者はコメントの要請にすぐには返答しなかった。

