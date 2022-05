ドイツ銀も米当局が調査、ワッツアップなど通信手段巡り－法務責任者

米金融規制・監督当局は、主要投資銀行の行員や社員が通信アプリ「ワッツアップ」などプライベート通信手段に依存してビジネスを行う実態を把握する目的で広範な調査を実施しており、 ドイツ銀行も対象になっていると同行の法務責任者が確認した。

ドイツ銀の法務責任者シュテファン・シモン氏は19日の年次株主総会で、米国で業界全体への調査が行われており、ドイツ銀もその対象に含まれると投資家の質問に回答した。

ウォール街のトレーダー、携帯100台余り調査か-ワッツアップにもメス

シモン氏は、メッセージをアーカイブ(保存)する能力を改善させる 新たなソフトウエアを同行が試験運用しており、メッセージを消去しないよう行員らに繰り返し 警告していると述べ、ブルームバーグの先の報道を確認した。

フランクフルト金融街のドイツ銀行支店 Photographer: Alex Kraus/Bloomberg

事情に詳しい複数の関係者によれば、ドイツ銀行は、ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)からもこの件で情報提供を求められており、上級幹部らが業務の遂行に当たり、ワッツアップや私的な電子メールアカウントに頼る状況の手掛かりを当局は探っているという。

ドイツ銀幹部のワッツアップ利用も調査か、金融庁が情報請求-関係者

BaFinの要請は執行役会にはっきり言及しており、クリスティアン・ ゼービング最高経営責任者(CEO)や他のメンバーによるメッセージのやりとりも対象に含まれることを示唆する。ドイツ銀の担当者とBaFinの報道官は、いずれもコメントを控えている。

