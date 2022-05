ドイツはウクライナに10億ユーロ(約1350億円)を供与し、短期的な流動性を支援する。主要7カ国(G7)もこれに続く見通しだ。

ドイツのリントナー財務相は19日、ボン近郊で開幕したG7財務相・中央銀行総裁会議で記者団に対し、米国は75億ドル(約9570億円)を提供し、他国も資金支援を行うと語った。

G7首脳は6月26ー28日にドイツのエルマウで首脳会議を行う。この会議では大規模な合同支援プログラムが決定される見通しだ。これまでのウクライナ支援で示してきたG7の連帯は、資金協定という新たな領域に踏み込むとみられる。

ロシアの侵攻によってウクライナは財政難に陥っており、G7は向こう3カ月分の資金支援を優先する。

原題:Germany’s Latest Ukraine Aid Hints at More to Come From G-7

(抜粋)