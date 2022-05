フィリピン中央銀行は19日、インフレ抑制を図るため、2018年以来となる利上げに踏み切った。

中銀声明によれば、指標の政策金利は0.25ポイント引き上げられ2.25%となった。ブルームバーグがエコノミスト21人を対象に実施した調査では、14人が0.25ポイントの利上げを予想、残りは据え置きを見込んでいた。

フィリピンの消費者物価上昇率は現在4.9%と、東南アジアで2番目に高い。中銀のインフレ率目標は2-4%。

原題:Philippines Raises Rate for First Time Since 2018 on Price Risks