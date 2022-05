米ニューヨーク市は新型コロナウイルスの警戒レベルを「高い」に引き上げた。市の保健当局がツイッターで明らかにした。

住民は公共の場での屋内、および人の密集した屋外でマスクの着用を促された。

