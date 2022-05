米ツイッターは、イーロン・マスク氏による買収について「合意した価格と条件で、実行可能な限り速やかに取引を完了することにコミットしている」と発表した。

マスク氏はこれより先、ツイッターのユーザー数に占める偽アカウントの比率が5%未満であることが証明されない限り、買収計画を進める意向はないと表明した。

マスク氏が買収に条件、ツイッターに偽アカウント比率の証明要求

原題:Twitter: Committed to Closing Deal With Musk on Agreed Price (1)

(抜粋)