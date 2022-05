米連邦準備制度が方針変更して緩和に転じるまでには、どれほどの打撃が米経済と世界の市場に及ぶだろうか。

今週の「マーケッツ・ライブ(MLIV)パルス」調査のテーマは米連邦準備制度理事会(FRB)プットだ。米金融当局を動かすのは住宅価格だろうか、金融市場、それとも労働市場だろうか。それまでにS&P500種株価指数はどこまで下落するだろうか。

原題:MLIV Pulse: When Will Markets Pain End and Where Is the Fed Put?(抜粋)