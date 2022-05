プライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社 CVCキャピタル・パートナーズは、パレットプールサービスを手掛けるオーストラリアの ブランブルズを買収する計画を取りやめた。

ブランブルズの発表によれば、CVCは買収案を提示せず、現時点で詳細なデューデリジェンス(資産査定)も行わない。市場のボラティリティーが理由だという。

ブランブルズは先に豪証券取引所への届け出で、CVCから全株式を取得するとの一方的な提案を受けた後、初期協議を行っていると明らかにしていた。

CVC、豪ブランブルズへの買収提案を検討-ブランブルズ株急伸

原題:Brambles Says CVC Capital Will Not Be Putting Forward Proposal、 CVC Is Said Planning to Walk Away From Brambles Offer (1) (抜粋)