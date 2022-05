中国の米国債保有残高、３月は2010年以来の低水準－日本は首位維持

米財務省が16日に発表した最新データによると、中国の3月末時点で米国債保有残高は2010年6月以来の低水準となった。

中国の保有残高は前月比で152億ドル減少し1兆400億ドルで、外国勢では日本に次いで2番目の規模。中国としては10年6月の約8440億ドル以来の低水準。同国の保有残高減少は4カ月連続。

外国勢全体の米国債保有残高は973億ドル減少し7兆6100億ドル。

外国勢で首位の日本の保有残高は739億ドル減り1兆2300億ドル。3位の英国の保有残高は97億ドル増加し6349億ドル。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数によると、ドルは3月に1%上昇した。米10年国債利回りは3月に約51ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し2.34%。

原題:

China Holdings of Treasuries Drop to Lowest Level Since 2010(抜粋)