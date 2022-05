ジェットブルー、スピリット航空に敵対的買収案－32.6億ドルで

米格安航空会社 ジェットブルー・エアウェイズは、同業スピリット航空に対し、32億6000万ドル(約4220億円)での敵対的買収案を提示した。スピリットは既にフロンティア・グループ・ホールディングスへの身売りで合意しており、ジェットブルーはこれを阻止する狙いだ。

ジェットブルーの16日発表によれば、スピリットに対し1株当たり現金30ドル相当の買収案を提示。これはスピリットに以前提示した買収案よりも同3ドル少ないが、スピリット経営陣が「合意に基づく買収」に同意すれば、ジェットブルーは買収額を引き上げる用意があるという。

ジェットブルーはまた、フロンティアの合併案は「高リスクで価値を低く見積もっている」と主張、スピリット株主に対して6月10日に予定されている株主総会で合併案に反対票を投じるよう求めた。

スピリットの買収案についてはダウ・ジョーンズ通信がこれより先に報じていた。

原題:JetBlue Goes Hostile With Spirit Bid Following Management Rebuff(抜粋)