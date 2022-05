ＥＣＢの政策正常化、明確なコンセンサスが台頭－ビルロワドガロー氏

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのビルロワドガロー・フランス銀行総裁は、ECBの政策正常化について明確なコンセンサスが生じつつあり、6月の会合は「決定的」なものになるだろうと語った。

総裁はパリでの会議で、「この不確実な状況において、中央銀行として私たちの最初の義務は適切な金融政策を実施することだ。政策委員会のコンセンサスはラガルド総裁が 11日に語った通り、加速しているだけではなく広がりを見せつつあるインフレと闘うために今、金融政策を正常化する必要があるというものだ」と述べた。

ECBの決定について正確なスケジュールに言及することは避けたが、「決定的な6月会合と行動の夏」を想定していると述べた。

「その後の政策措置のペースは一定の選択性と漸進主義を念頭に実際の活動とインフレデータを考慮することになるが、少なくとも中立金利に向かって進む必要がある」と論じた。同総裁は以前、ユーロ圏の中立金利について 1-2%との考えを示していた。

総裁はまた、ECBは輸入インフレを押し上げるユーロの実効レートを注視しているとし、「弱過ぎるユーロは物価安定の目標に反する」と述べた。

原題:Villeroy Sees ECB Consensus Clearly Emerging on Normalization、 Villeroy Warns ECB Will Watch Euro for Imported Inflation Danger(抜粋)