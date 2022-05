フランスの自動車メーカー、ルノーは16日、同社の取締役会がルノー・ロシアの株式100%をモスクワ市の組織に、ロシアの合弁事業アフトワズの持ち分67.69%をロシア産業貿易省傘下の中央自動車エンジン科学研究所( NAMI)に売却することで合意したと資料で発表した。

ルノーは今後6年間、アフトワズの持ち分を買い戻すことのできるオプションを確保しているという。

原題:Renault Sells Russian AvtoVAZ With Option to Buy It Back(抜粋)