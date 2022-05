韓国、コロナ巡る北朝鮮支援に寛大になるべきだ－尹大統領が国会演説

韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)新大統領は16日、新型コロナウイルスの脅威にさらされている 北朝鮮に必要な支援を行うことに韓国は寛大になるべきだと述べた。

10日に 就任した尹大統領は初の国会演説で北朝鮮について、南北間の政治・軍事的問題を考慮に入れずに、人道支援には常に扉を開けておくと繰り返し表明してきたと発言。北朝鮮が反応するなら、韓国は新型コロナワクチンなどの医薬品や医療物資、人材を提供するとした。

尹錫悦大統領(5月10日) Photographer: SeongJoon Cho/Bloomberg

一方、韓国は国内外の厳しい状況に直面しているとし、地政学的リスクや不安定な金融市場を挙げた。高いインフレ率や金利上昇、流動性低下が金融市場に悪影響をもたらしているとし、物価高や金利高による打撃は低所得層の方が大きいと話した。

安全保障情勢は深刻度が増しているとし、北朝鮮は核実験を準備している兆候があると述べた。北朝鮮の非核化プロセスと南北間の信頼に基づく持続的な平和を実現する必要があると語った。

さらに、「インド太平洋経済枠組み」を通じて世界的なサプライチェーン協力を強化する方法を、今週訪韓する予定のバイデン米大統領と協議すると述べた。

原題:

CORRECT: Yoon Says S. Korea Must Provide Covid Aid to N. Korea(抜粋)