ソロス・ファンド・マネジメントが保有する米国株が今年1-3月期に20億ドル(約2580億円)近く減少して52億ドル相当となった。電動ピックアップトラックメーカー、米リビアン・オートモーティブの株価下落が響いたほか、IHSマークイットなど大量保有銘柄の売却も影響した。

13日の届け出によれば、保有する米銘柄で3月末時点の最大はリビアンの1984万株で約10億ドル相当。同社株はその後47%下落しており、年初来騰落率はマイナス74%。

原題:

Soros US Equity Holdings Drop by $2 Billion, Led by Rivian Slide(抜粋)