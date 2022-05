リスクオフの１週間、あらゆる資産クラスから資金が流出－ＢｏｆＡ

投資家は極端なリスクオフムードの中で株式、債券、マネー・マーケット・ファンド(MMF)、金などあらゆる資産クラスから資金を引き揚げたと、バンク・オブ・アメリカ(BofA)のストラテジストがEPFRグローバルのデータを引用して指摘した。

それによると、5月11日までの週には62億ドル(約8000億円)が株式から流出。債券は114億ドル、MMFは197億ドル、金からは18億ドルがそれぞれ流出した。

マイケル・ハートネット氏らストラテジストは「脱出が始まった」とした上で、本当の降伏は「投資家が選好している資産を売ることだ」として、テクノロジー株とプライベートエクイティー(PE、未公開株)、ドルを挙げた。

株式の中では新興市場株から44億ドルが流出し、2020年6月以降で最大。テクノロジー株は今年最大の11億ドルが流出。素材株も今年初めての流出を記録した。米成長株からは27億ドルが流出した一方、米大型株は67億ドルの流入だった。

債券では投資適格級とハイイールド債、新興市場債の合計で193億ドルが流出し、20年4月以来の流出規模だった。一方、米国債は同年3月以来となる115億ドルの大幅な流入となった。

原題:

Money Poured Out of All Asset Classes in Risk-Off Week: BofA(抜粋)