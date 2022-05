日産自動車のアシュワニ・グプタ最高執行責任者(COO)は12日、自動車生産に利用可能な半導体の不足などサプライチェーンの混乱は業界にとって「ニューノーマル」だとの考えを示した。

グプタ氏は英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)主催の会議で、半導体危機は2023会計年度に入っても続くと述べた。

フランスの ルノーとのアライアンスについては、日ごとに強さを増していると発言。「各社のパフォーマンスのための共通プロジェクトを行っている」とし、「各社がそれぞれのプロジェクトから恩恵を受けるだろう」と話した。

ルノーが電気自動車(EV)事業を分社化する可能性については、「ルノーと検討し、それからわれわれの意見を示す」と説明。ルノーのルカ・デメオ最高経営責任者(CEO)がやろうとしていることに関して「今後10日間にもっと理解できるようになるだろう」と述べた。

