北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと海上保安庁が防衛省を引用して発表した。NHKによると、日本の排他的経済水域(EEZ)外に落下したもよう。

韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射したと発表した。

原題:North Korea May Have Launched a Ballistic Missile, Japan Says