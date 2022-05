スリランカ中銀、外為投機対策を計画－１日当たりの為替変動規制へ

スリランカ中央銀行は外国為替市場での投機とボラティリティーを抑える措置を講じる。深刻な経済危機に見舞われる中で、スリランカ・ルピーの安定回復を目指す。

ウィーラシンハ中銀総裁は11日の記者会見で、市中銀行向けに為替レートの動きに関するガイダンスを12日に出す方針だと述べた。1営業日当たりのルピー・ドル変動幅を含め、外為取引の規制を強化するのが狙い。同総裁は安定を確保できなければ、辞任するとも表明した。

国内の銀行が顧客向けの通常銀行業務を停止し続けているため、コロンボ証券取引所は11日の休場を決めた。

原題: Sri Lanka’s Central Bank to Set Daily Trading Range for Rupee、Sri Lanka’s Stock Market Closed on Wednesday as Bank Ops Shut、*CENTRAL BANK CHIEF SAYS WILL QUIT IF NO STABILITY IN SRI LANKA(抜粋)