仏中銀総裁、財政支出圧縮促す－ＥＣＢ副総裁も物価安定を強調

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのビルロワドガロー・フランス中銀総裁は10日、記録的なインフレを落ち着かせるためECBが刺激策解除に動く中で、ユーロ圏の各国政府は新型コロナウイルス禍対策としての大規模な支出を終わらせる必要があると呼び掛けた。

同総裁は仏国内での講演で、「ECB政策委は物価の安定という優先的な責務を果たすために必要な限り行動を取る」と述べ、「従って財政当局は、すでに始まり今後数年続くであろう金利上昇局面で、債務の持続可能性を確実にすることが何より重要だ」と主張した。

Stubbornly High French public debt is predicted to keep rising Source: IMF April 2022 World Economic Outlook

マドリードでの同日のイベントに参加したECBのデギンドス副総裁は「物価の安定」がECBの責務だとし、「金融政策の正常化プロセスはスタートしている」と指摘。ECBがいつ利上げを始めるのかと問われた同副総裁は「金融政策の微調整というこの問題にしても、今月か来月かということにあまり意味はない」と話し、7-9月(第3四半期)中に「割合早く行われるのは確実だろう」と明言した。

