米連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事は「米労働市場は過熱し、刺激を受け過ぎている状態にあり、相当な労働需要を抑制することが可能で、そうするのが実際に得策だ」と述べた。

ウォラー理事は「インフレは高過ぎる状況にあり、それを低下させるのが私の責務だ」と語った。ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁が司会を務めたエコノミック・クラブ・オブ・ミネソタの質疑応答での発言。

原題:

Fed’s Waller Says Strong US Economy Can Take Higher Rates(抜粋)