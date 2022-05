ウクライナ経済、戦争終結でも今年30％のマイナス成長に－欧州開銀

ウクライナ経済は、侵攻したロシアとの戦争が年内に終わるというシナリオが実現しても、30%のマイナス成長になると欧州復興開発銀行(EBRD)が予測した。3月時点の20%のマイナス成長見通しを下方修正した。

EBRDは報告書で、「戦争の長期化に伴い、ウクライナ経済の縮小は従来の予想より大きくなった。戦争による直接的な損害に加え、種子や肥料、機器を入手しづらい状況や燃料不足が農業生産を妨げている」と分析した。

ウクライナでは、農地の最大20-30%で耕作・収穫ができないと見込まれる。同国は世界の小麦輸出の約10%、トウモロコシの14%、ひまわり油の37%を占める。

年内の停戦合意を経て、2023年に復興が始まるという前提で、来年は25%のプラス成長になるとEBRDは予想した。

一方、ロシア経済は今年10%のマイナス成長となった後、来年もゼロ成長となる見通し。

原題: Ukraine’s Economy to Shrink 30% This Year Due to War, EBRD Says、EBRD Forecasts for Economic Growth (Table)(抜粋)