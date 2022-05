尹錫悦氏が韓国新大統領に就任、急速な成長の達成が重要との認識示す

韓国で10日、尹錫悦(ユン・ソンニョル)新大統領が就任した。検察出身の同氏の行く手には、新型コロナウイルス禍の影響で低迷する経済や北朝鮮の核兵器開発など取り組まなくてはならない難問が待ち構えている。

就任式で宣誓する尹錫悦新大統領 Photographer:Lee Young-ho/ Sipa/ Bloomberg

尹大統領は就任演説で、韓国が急速な成長を遂げることが「極めて重要」だと語り、新たな好機の開拓やソーシャルモビリティー(社会移動)の改善に務めるほか、社会の分断と対立を招く根本的な障害を取り除いていくと表明した。

尹大統領は、急速な成長を可能にするのは科学と技術およびイノベーションだけだと指摘。韓国は現在と将来の課題を克服できると確信しているとも述べた。

北朝鮮については、同国の核兵器プログラムは韓国と北東アジアの安全保障にとって「脅威」だが、対話の扉は「依然開かれて」おり、平和的な脅威解消は可能だとの認識を示した。

さらに、韓国は国際社会と協力して「北朝鮮の経済を大幅に強化し、国民の生活の質を向上させる大胆な計画を提示する」用意があると語った。

バイデン米大統領は今月20-24日に韓国と日本を訪問する予定で、尹大統領は就任から約10日後に外交上の手腕を試されることになる。

