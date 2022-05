中国の純資本流出39兆円に倍増へ、都市封鎖で成長圧迫－国際金融協会

国際金融協会(IIF)の6日のリポートによると、中国は今年約3000億ドル(約39兆円)の純資本流出(誤差脱漏を含む)が見込まれる。昨年は1290億ドルの純流出だった。

IIFのエコノミスト、青馬氏らはリポートで、「中国の経済成長と資本フローは、2022年に山積する問題に直面することになる。新型コロナウイルスのオミクロン株対応で延々と続くロックダウン(都市封鎖)と政治不安、エネルギー価格高騰がいずれも中国の成長の重しとなる」と分析した。

世界の投資家はロシアのウクライナ侵攻に伴う地政学的リスクも懸念しているとリポートは指摘。非居住者ポートフォリオの流入額は500億ドル未満と昨年の1770億ドルを下回る一方、居住者ポートフォリオは流出が増加すると予想した。

外貨準備も今年は減少する見通し。貿易黒字縮小と資本流出の急増、中国人民銀行(中央銀行)による人民元相場安定の意向が背景にあるという。

原題:China’s Net Capital Outflow to Double to $300b in 2022, IIF Says(抜粋)