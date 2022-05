フランスの ルノーと 日産自動車、 三菱自動車の3社連合(アライアンス)は「運営の観点からすると、ますます良好になっている」と、ルノーのルカ・デメオ最高経営責任者(CEO)は英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)主催の会議で述べた。

同アライアンスではバッテリー技術や電気・電子アーキテクチャー、運転支援システムなど、今後数年に10-15の共同プロジェクトを推進すると、デメオCEOは発言。

ルノーはロシア事業の売却についてまだ協議中だとし、「向こう数週間」の合意成立を期待していると同氏は説明。その上で、ロシアからの撤退は「痛みを伴う」が、同国での生産は現在不可能だと語った。

原題:

Renault-Nissan Alliance Working Better Than Markets Think: CEO(抜粋)