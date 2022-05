中国首相、ロックダウン下の「複雑で厳しい」雇用情勢巡り警告

中国の李克強首相は7日遅く公表された 声明で、新型コロナウイルスの封じ込めを狙った広範なロックダウン(都市封鎖)が続いている国内の状況を踏まえ、「複雑で厳しい」雇用情勢について警告した。

李首相は全ての政府機関と地方政府に対し、雇用維持と厳しい現状の克服で企業を支援する措置を優先するよう指示。「雇用の安定化は人々の生活にとって大きな問題であり、適切な範囲内での経済運営でも重要な支えとなる」と述べ、企業にコロナ対策を施し生産を再開するよう促した。声明は、雇用に関する全国的なオンライン会議での李首相の発言を引用した。

北京市内(5月5日) Photograper: Kevin Frayer/Getty Images

中国はコロナ新規感染者について、7日は4384人だったと発表。一定のロックダウンが数週間続いている上海は3975人に減少した。北京は62人。

中国人民銀行(中央銀行)の陳雨露副総裁は国営新華社通信が7日配信したインタビューで、経済成長の安定化を一段と重視し、実体経済支援を強化すると表明。中小の銀行が貸し出し能力を高めことができるよう人民銀が永久債発行を巡り手助けするとともに、金融機関の手数料引き下げを後押しすると語った。

原題: China Premier Warns of ‘Grave’ Jobs Situation as Lockdowns Bite、China’s Central Bank Deputy Vows More Real Economy Support(抜粋)