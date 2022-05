米リッチモンド連銀のバーキン総裁は、「あらゆることが検討議題になる。われわれのペースはかなり加速しているということだけは言っておこう」と述べた。マーケット・ニュース・インターナショナル(MNI)とのインタビューで、0.75ポイント利上げの可能性に関する質問に答えた。

バーキン氏は「政策決定するための選択性を毎回の会合で保持しておくことが望ましい」とし、米金融当局の行動を前もって約束したくない理由を説明した。

原題:

Fed’s Barkin Doesn’t Want to Rule Out a 75 Bps Rate Hike: MNI(抜粋)