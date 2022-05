カシュカリ総裁、供給制約が長引けば一段の引き締めが必要に

米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、ウクライナでの戦争や新型コロナウイルス対策に伴う中国のロックダウン(都市封鎖)でサプライチェーンの目詰まりが続いた場合、そうした事態が起きなかった場合よりも米金融当局は政策を引き締める必要があるとの見方を示した。

カシュカリ総裁はミネアポリス連銀のウェブサイトに掲載された論文で、「残念ながらウクライナでの戦争と中国での新型コロナロックダウンに関するニュースはサプライチェーンの正常化を遅らせる可能性が高い」と指摘した。

その上で、同総裁は「供給制約が早急に解消された場合、インフレ抑制を図るためには金融政策をニュートラルに戻すか、それを若干超える程度の政策で良いかもしれない」と指摘。「早急に解消しない場合、あるいはより高い圧力を受けても経済が均衡を保っている場合には、われわれは需給バランスを図るために実質長期金利を縮小スタンスにする必要があるだろう」と論じた。

原題:Kashkari Says Fed Will Have to Hike More If Supply Woes Persist

(抜粋)