欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、ポルトガル銀行(中銀)のセンテノ総裁はユーロ圏にとってスタグネーション(経済停滞)は「起こり得るシナリオであり、われわれが検討する必要があるシナリオだ」と述べた。

同総裁はリスボンでの記者会見で、「4-6月(第2四半期)の指標はこのために非常に重要になろう。われわれはデータに依存している」と発言。「成長鈍化とその行き着く先のスタグネーション、インフレの組み合わせは中銀にとって好ましくない。しかしわれわれは行動するための全ての要素を持ち合わせている」と説明した。

