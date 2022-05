北朝鮮は今月中に地下核実験を行う準備が整っている可能性があると、CNNが複数の米当局者を引用して報じた。

CNNによると、衛星画像で豊渓里核実験場で人と車両の活動を示す兆候が見られたという。同実験場に核物質が存在するかどうかは不明。

原題:

North Korea May Be Ready for Nuclear Test This Month: CNN(抜粋)