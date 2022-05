欧州中央銀行(ECB)チーフエコノミストのレーン理事は、同中銀の金融政策正常化の過程では漸進主義が重要な要素だと主張した。

同理事は講演で「正常化プロセスを経て政策金利は最終的にインフレ率を持続的に2%で維持する水準に達するはずだが、このプロセス完了までのスケジュールは本質的に不確実だ」と述べた。ECBの決定はデータ次第だとあらためて強調した。

「ユーロ圏が新型コロナウイルス禍前のようにインフレが持続的に目標を下回る状況に戻る可能性は低い」とも述べた。

原題:

ECB’s Lane Says Timeline to Complete Normalization Is Uncertain(抜粋)