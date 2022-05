ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物が4日、前日比5%余り上昇した。欧州連合(EU)がロシア産原油の輸入を向こう6カ月間で段階的に禁止する提案を行ったことに反応した。

WTI原油先物はこの日、上げ幅を拡大して5%超上昇。1バレル=107ドルを上回った。

EU、ロシア産石油の段階的禁輸を提案-9日までの決定目指す (1)

原題:WTI Extends Gains, Rises More Than 5% As EU Targets Russian Oil