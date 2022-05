3月の米貿易赤字は過去最大となった。堅調な国内需要を満たすために企業が外国の生産者に依存したことで、輸入が急増した。

キーポイント 財とサービスを合わせた貿易赤字は22.3%増の1098億ドル ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は1071億ド 前月は898億ドル(速報値892億ドル)に修正



上段は米貿易収支(財・サービス)、下段は輸入(青)と輸出(ピンク) 出所:ブルームバーグ

1-3月(第1四半期)の米実質国内総生産(GDP)は前期比年率1.4%減となっていたが、マイナス成長の主な要因は貿易赤字の拡大にある。純輸出のGDP寄与度はマイナス3.2ポイントだった。

米GDP、1-3月は予想外の減少-消費堅調も輸入増が押し下げ (3)

米国内の需要が他の多くの国・地域の経済活動を上回っているため、貿易赤字の早期縮小は難しいとみられる。中国が新型コロナウイルス対策として厳しいロックダウン(都市封鎖)を行っていることも、貿易の状況をさらに複雑にしている。

財とサービスの輸入額は前月比10.3%増の3515億ドル、輸出額は5.6%増の2417億ドルと、どちらも過去最大を記録した。

財の輸入は12%増え、過去最大の2988億ドル。石油を含む産業資材の輸入急増を反映した。消費財と資本財、自動車の輸入も伸びた。

インフレ調整後ベースの財の貿易赤字は、前月比18.9%増の1378億ドルとこれも過去最大となった。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:U.S. March Trade Deficit Widens to $109.8b, More Than Est.、 U.S. Trade Deficit Swells to Record as Goods Imports Surge(抜粋)