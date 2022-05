ツイッター買収で合意しているイーロン・マスク氏は潜在的な投資家に対し、同社をいずれは再上場させる可能性があると伝えたという。ダウ・ジョーンズ(DJ)通信が事情に詳しい関係者を引用して伝えた。

それによると、マスク氏は買収完了から最短3年でツイッターの新規株式公開(IPO)を実現させることを検討している。

原題:

Elon Musk Plans to List Twitter Again Within a Few Years: DJ(抜粋)