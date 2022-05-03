バイオジェン、アルツハイマー薬インフラを全て処分－ＣＥＯ退任へ

米 バイオジェンは３日、ミシェル・ボナッソス最高経営責任者（ＣＥＯ）の退任を明らかにした。アルツハイマー病治療薬「アデュヘルム（一般名アデュカヌマブ）」が米国でメディケア（高齢者・障害者向け医療保険制度）の広範な適用対象とならず、同社の新たな主力薬となる可能性が失われていた。

１－３月（第１四半期）調整後１株利益は3.62ドルで、ブルームバーグが調査したアナリスト予想の4.35ドルを下回った。アデュヘルムを巡る評価損が１株利益を0.76ドル押し下げた。

売上高は前年同期比６％減の25億3000万ドル（約3300億円）で、市場予想の25億ドルにほぼ一致した。通期の１株利益は14.25－16ドルの見通しを維持した。

バイオジェンは新ＣＥＯの人選に着手すると発表。ボナッソスＣＥＯは後任が指名されるまで職務を継続するという。

また、アデュヘルムの商業インフラは事実上全て処分する。こうした措置などで年間５億ドルのコストを追加削減する。

エーザイが22年３月期利益予想引き下げ、認知症薬の米需要予測修正で

原題：

Biogen CEO to Leave After Alzheimer’s Drug Fails to Get Covered（抜粋）

Biogen CEO to Leave After Flop of Alzheimer’s Drug Rollout (1)（抜粋）