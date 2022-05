豪中銀、政策金利0.35％に大幅引き上げ－豪ドル上昇

オーストラリア準備銀行(中央銀行)は3日の政策決定会合で、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を過去最低の0.10%から0.35%に引き上げることを決定した。

ブルームバーグのエコノミスト調査では、0.25ポイントの利上げ幅は予想されていなかった。

豪中銀の利上げを受け、豪ドルの対ドル相場は上げ幅を拡大し、一時1.4%高の1豪ドル=0. 7148米ドル。豪3年国債利回りは一時16ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.98%と、2014年4月以来の高水準となった。

豪中銀の声明の主な内容は次の通り。

CPI目標達成にはさらなる利上げが必要

今が異例の支援を解除する適切な時期だ

金融情勢の正常化を開始することが適切だ

利上げのタイミングと幅を見極めるためデータを注視する

インフレ率は予想より著しく加速している

今後数年でバランスシートの著しい縮小を見込む

コロナ禍の下で購入した国債を売却する計画はない

満期迎えた国債の償還金を再投資する計画ない

