豪中銀、政策金利0.35％に大幅引き上げ－豪ドル上昇

豪中銀、政策金利0.35％に大幅引き上げ－豪ドル上昇Chris Bourke
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オーストラリア準備銀行（中央銀行）は３日の政策決定会合で、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を過去最低の0.10％から0.35％に引き上げることを決定した。
ブルームバーグのエコノミスト調査では、0.25ポイントの利上げ幅は予想されていなかった。
豪中銀の利上げを受け、豪ドルの対ドル相場は上げ幅を拡大し、一時1.4％高の１豪ドル＝0. 7148米ドル。豪３年国債利回りは一時16ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の2.98％と、2014年４月以来の高水準となった。
豪中銀の声明の主な内容は次の通り。
- ＣＰＩ目標達成にはさらなる利上げが必要
- 今が異例の支援を解除する適切な時期だ
- 金融情勢の正常化を開始することが適切だ
- 利上げのタイミングと幅を見極めるためデータを注視する
- インフレ率は予想より著しく加速している
- 今後数年でバランスシートの著しい縮小を見込む
- コロナ禍の下で購入した国債を売却する計画はない
- 満期迎えた国債の償還金を再投資する計画ない
原題：RBA Raises Rate and Signals More to Come, Sending Aussie Higher、RBA Raises Cash Rate to 0.35%, No Economists Forecast That Level（抜粋）
(声明の内容や豪ドル相場を追加して更新します)