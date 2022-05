岸田文雄首相は2日遅く、訪問先のタイ・バンコクで行ったプラユット首相との会談後の共同記者発表で、タイの新型コロナウイルス対策を支援するため、500億円の円借款を同国に供与すると発表した。

岸田首相は、両首脳がサプライチェーンと経済関係の改善についても話し合ったと明らかにした。両国は防衛と安全保障、法務の各分野で関係を強化する方針も確認した。

原題:

Japan to Offer 50b Yen Soft Loan to Thailand for Covid Projects(抜粋)