米国債相場は2日に下落し、10年債利回りが一時、この3年余りで初めて3%台へと上昇した。

10年債利回りは一時6.7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し、2018年12月以降で初めて3%を上回った。

米20年債利回りは4月11日に3%を突破。その後、5年債と7年債、30年債の利回りが同月後半にそれぞれ3%を上回った。

原題:Treasury 10-Year Yield Rises to 3% for First Time Since 2018(抜粋)