欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのビスコ・イタリア中銀総裁は、金利は債券購入プログラム終了後のある時点で調整されると述べた。

同総裁はCNBCとのインタビューで、利上げは「7-9月(第3四半期)中かもしれないし年末かもしれないが、漸進的でなければならない」と語った。

欧州の物価上昇は米国とは異なるとして、「米国では明らかに強い需要圧力があるが、欧州では生産コスト上昇だ」と説明。為替レートも一つの要因であり、ECBはそれを目標とはしないが注視する必要があると指摘した。

原題:ECB Rate Hike May Come in 3Q or at Year End, Visco Tells CNBC