バイデン米大統領は5月20-24日に韓国と日本を訪問し、同月10日に韓国大統領に就任する尹錫悦氏、岸田文雄首相とそれぞれ首脳会談を行う。ホワイトハウスが 声明を発表した。

それによれば、バイデン大統領は日韓首脳との会談で安全保障や経済関係などを話し合う。大統領は東京で日米豪印4カ国の枠組み「クアッド」の首脳とも会談する。

原題:

President Biden Will Visit South Korea, Japan From May 20-24(抜粋)