マテル、自社売却の可能性巡りＰＥ投資会社と協議－関係者

米玩具メーカー、 マテルは自社の売却の可能性を巡り少なくともプライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社2社と予備交渉を進めている。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

マテルは身売りを表明してはおらず、 アポロ・グローバル・マネジメントおよびLカタートンとの協議はごく初期の段階にあると、関係者が協議の非公開を理由に匿名で語った。協議については米紙ウォールストリート・ジャーナルが26日先に報じていた。

米玩具メーカーで ハズブロに次ぐ2位のマテルはイノン・クライツ最高経営責任者(CEO)の下で業績が好転。株価パフォーマンスは、クライツCEO就任以降の4年間にハズブロを上回っているが、S&P500種株価指数よりは低調だ。一方、PE投資会社には潤沢な投資資金がある。

協議の報道を受け、マテルの株価は時間外取引で一時13%高となった。

原題:Mattel Said to Hold Buyout Talks With Private Equity Firms (1)(抜粋)