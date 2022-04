半導体メモリーを手掛ける韓国 SKハイニックスの1-3月(第1四半期)の利益は2倍余り増加した。データセンター売上高が消費者の需要鈍化を補ったほか、メモリー価格の下落が予想より小幅にとどまった。

27日の発表によると、1-3月の営業利益は2兆8600億ウォン(約2900億円)に増加。売上高は43%増の12兆1600億ウォン。

営業利益はアナリスト予想(3兆2000億ウォン)を下回った。同社は発表資料で、過去に販売した一部DRAM製品の「性能の弱さ」で顧客に対する補償が生じ、そのコストをカバーする一時費用3800億ウォンを計上したと説明した。

Hynix Profit More Than Doubles After Strong Server Memory Demand(抜粋)