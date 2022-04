中国、元安阻止に動く－外貨預金準備率を１ポイント引き下げへ

中国が人民元の値下がり阻止に動いた。中国人民銀行(中央銀行)は25日、金融機関の外貨預金準備率を1ポイント引き下げ8%にすると発表した。引き下げ実施は5月15日。

上海に続き北京でも新型コロナウイルスの感染が拡大しており、オフショア人民元は25日の取引で一時、ドルに対し1年5カ月ぶりの安値を付けた。準備率引き下げ発表後、オフショア人民元は下げ幅を縮小した。

オフショア人民元、2営業日連続で一時1%余り下落-介入の兆しなし

人民銀は声明で、「銀行が外貨資金を活用できる容量を増やし」、流動性管理を手助けすることが外貨預金準備率引き下げの狙いだと説明した。準備率の引き下げで本土内でドルなど外貨の供給が増え、元安が和らぐ見込み。

原題: China Lowers Banks’ FX Reserve Ratio to Counter Yuan Weakness、PBOC Cuts Banks’ Forex Reserve Ratio by 1 Percentage Point (1)、Offshore Yuan Pares Declines After China Cuts FX RRR(抜粋)