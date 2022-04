ツイッター、マスク氏と25日にも合意に達する見通し－関係者

米 ツイッターは、買収案を提示した米電気自動車(EV)メーカー、テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)と合意に向けて最終段階を迎えている。事情に詳しい関係者が明らかにした。

情報が非公開だとして匿名を条件に述べた同関係者によれば、ツイッターは取引条件を詰めているところで、交渉が順調に進めば25日にも合意が成立する見通しだ。

ツイッター、マスク氏の1株54.20ドル買収提案受け入れへ-ロイター

米国株市場では通常取引開始前の時間外取引でツイッター株が急伸。一時6.2%高となった。

ツイッターの担当者およびマスク氏にコメントを求めたが、返答は得られていない。

これより先、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が早ければ週内に合意が成立する可能性があると、事情に詳しい関係者の情報を基に報じていた。

ツイッター前向きに、マスク氏と24日協議-「今週合意も」と報道 (1)

