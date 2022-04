ウクライナの首都キーウを訪問し、ゼレンスキー大統領と会談したブリンケン米国務長官とオースティン国防長官は25日記者会見し、ブリンケン国務長官は、米国の外交官が来週以降ウクライナに戻り、「キーウの大使館をどのように実際に再開するか検討するプロセスを開始する」と語った。

同国務長官は「私の予想では数週間余りかかるのではないかと思う。慎重に注意深く、わが国の職員の安全に最も留意しつつ、それを行うつもりだ」と発言した。

