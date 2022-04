ＰＥ投資のＣＶＣとＫＫＲ、東芝の買収を検討－関係者

プライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社の CVCキャピタル・パートナーズと KKRが東芝の買収を検討している。事情に詳しい関係者が明らかにした。東芝は非公開化を含む戦略的選択肢を模索している。

これらPE投資会社は東芝およびそのアドバイザーと高レベルの協議を行っていると、関係者の一人が非公開情報だとして匿名を条件に述べた。ベイン・キャピタルも検討しているという。

東芝の将来を巡っては、経営陣と株主が意見の一致を長年見いだせない状況だが、PE投資会社には有望な機会と映っていることが分かる。東芝買収が実現すれば、国内でのPE会社によるディールとして過去最大となる可能性がある。

PE投資会社の協議は初期段階にあり、最終的に自社で提案を提示するか企業連合を組む可能性があると、関係者は指摘した。提案しない可能性もあるという。

CVCとKKRの担当者はコメントを控えた。東芝の広報担当者は戦略的選択肢に関する提案を募集する同社の方針を繰り返したほか、個別の質問については回答を差し控えるとした。

東芝は21日、同日開いた取締役会と特別委員会で、企業価値の向上に向けて投資家やスポンサーから非公開化を含む戦略的選択肢の提案を募集すると発表した。募集に際し、金融アドバイザーとして野村証券、法務アドバイザーとして西村あさひ法律事務所から助言を受ける。

東芝、非公開化など戦略的選択肢の提案を投資家から募集-株急伸

同社を2分割する提案は3月24日の株主総会で否決されていた。

東芝:2分割案は59.69%、戦略再検討求める株主提案は54.84%が反対

CVCは昨年にも東芝買収を 提案していたが、当時の車谷暢昭社長兼最高経営責任者(CEO)がCVC出身であったことから利益相反が生じるため買収案は頓挫(とんざ)していた。

買収提案の可能性があるのはCVCとKKRだけではない。ベイン・キャピタル日本代表の杉本勇次氏は東芝買収が実現した場合、同社を切り売りしないと表明したと日本経済新聞が今月報じていた。

アナリストは、日本政府の承認を必要とする東芝全社の買収はより困難とみている。原子力など安全保障に関わる事業を抱える同社は、改正外為法などの下、政府が国家安全保障に関わる企業のリストに載せている。

身売りなどを模索する発表文で東芝は、政府承認を得られる可能性を含めて提案の実現可能性を検証するとしていた。

