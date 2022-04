野村ホールディングス傘下のノムラ・シンガポールのエコノミストらは、米連邦準備制度が6月と7月の連邦公開市場委員会(FOMC)会合で、フェデラルファンド(FF)金利誘導目標を連続して0.75ポイント引き上げるとの見通しを明らかにした。

ノムラによれば、5月のFOMC会合では0.5ポイントの利上げが決定される可能性が高く、大幅利上げが連続して行われる結果、FF金利誘導目標は7月が終わるまでに2.25-2.50%に達すると見込まれる。

原題:Nomura Expects Fed to Raise Rates by 75 bps in Both June, July、

Nomura Now Expects Fed to Hike 75 Basis Points in June and July(抜粋)