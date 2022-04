イーロン・マスク氏は、ツイッターの株式公開買い付け(TOB)で手を組む可能性について米投資会社 トーマ・ブラボーと協議している。米紙ニューヨーク・ポストが事情に詳しい関係者2人を引用して報じた。

トーマ・ブラボーがツイッター買収に乗り出す場合はマスク氏と共に行動し、単独では動かない公算が大きいと同関係者は説明。ただ、トーマ・ブラボー内部でこの構想に対する幹部の意見は一致していないという。

マスク氏、ツイッター買収で株式公開買い付けを検討

原題:

Musk, Thoma Bravo in Talks to Partner on Twitter Bid: NY Post(抜粋)