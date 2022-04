塩野義製薬が開発する新型コロナウイルス感染症の経口薬について、米政府が購入を視野に同社と交渉を行っている。事情に詳しい関係者が明らかにした。

塩野義の広報担当者は「この薬を患者に届けるため、世界中の政府や保健当局と協力できることを楽しみにしている」と説明。米政府との協議については言及していない。

