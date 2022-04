英中銀マン委員、来月の大幅利上げ支持を検討中－英国債利回り急騰

イングランド銀行(英中央銀行)金融政策委員会(MPC)のマン委員は、来月に0.25ポイントを超える利上げが必要かどうかを考えていると表明した。金融政策引き締めの加速を巡る議論が再燃しそうだ。

マン氏は21日、講演後の質疑応答で、「インフレを抑制しておくために0.25ポイントかそれ以上の追加利上げが必要かどうかを検討することが可能だ」と述べた。

2月の会合ではMPC委員9人のうちマン氏を含む 4人が0.5ポイントの利上げを支持していた。同会合では結局0.25ポイントの利上げが決まった。3月も0.25ポイントの利上げとなったが、0.5ポイントの利上げを主張した委員はいなかった。

マン氏の発言後、短期金融市場は英中銀が5月の会合で0.5ポイントの利上げを実施する確率を50%前後織り込み始め、英国債利回りが上昇。2年債利回りは13ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し1.71%と、13年ぶりの高水準。10年債利回りは2015年以来初めて2%を超えた。

原題:

*U.K. 10-YEAR BOND YIELD SURPASSES 2% FOR FIRST TIME SINCE 2015、U.K. Two-Year Yield Hits 13-Year High as Rate-Hike Bets Ramp Up、

BOE’s Mann Considering Case for Bigger U.K. Rate Rise Next Month(抜粋)