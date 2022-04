欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は「短期的なインフレリスクは上振れ方向だ」との認識を示した。

総裁はワシントンで開催の国際通貨基金(IMF)会合の声明で、エネルギーやその他の商品価格がさらに上昇し、新たな供給のボトルネックが発生すればインフレは加速すると説明した。

また「賃金が予想以上に上昇したり、長期的なインフレ期待が目標を上回ったり、供給状況が持続的に悪化したりすれば、中期でインフレ見通しに対するリスクが生じる可能性がある」と指摘した。

今のところ賃金の伸びは緩やかで、ユーロ圏のインフレ期待はECBの目標付近にあると続けた。

「ECBの金融政策は新たなデータと、見通しに関する判断の変化に左右される」と強調した。

ウクライナでの戦争は地域に波及的影響を及ぼし、ユーロ圏の金融市場に影を落とす可能性があるとも指摘した。

原題:

ECB’s Lagarde Says Short-Term Inflationary Risks Are to Upside(抜粋)